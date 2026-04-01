Spectacle musicale de Créateurs de Demain par Scèn’Epi Abbatiale Saint-Pierre-Saint-Paul Évaux-les-Bains

Évaux-les-Bains

Spectacle musicale de Créateurs de Demain par Scèn’Epi

Abbatiale Saint-Pierre-Saint-Paul 1 Rue Saint-Pierre Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Il y eut un soir, il y aura un matin, Créateurs de demain, que faisons nous ?

La troupe Scèn’épi (des jeunes de 15 à 25 ans de Clermont Ferrand) présente son nouveau spectacle Créateurs de demain. Une création originale qui nous invite à vivre un instant de communion avec la nature, entre les hommes et avec Dieu. Ce spectacle nous invite à découvrir la vie de 5 personnages qui cherchent à construire un monde plus beau et plus juste en grandissant dans la foi.

La troupe animera également la messe du dimanche 26 avril à 10h30 à l’église de Gouzon. .

Abbatiale Saint-Pierre-Saint-Paul 1 Rue Saint-Pierre Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 92 31 99

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English : Spectacle musicale de Créateurs de Demain par Scèn’Epi

L’événement Spectacle musicale de Créateurs de Demain par Scèn’Epi Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-15 par Creuse Confluence Tourisme