Oltingue

Spectacle: Ne lui parlez pas Alsacien

Moulin Hüttingue Oltingue Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07 19:30:00

fin : 2026-08-07 20:35:00

Date(s) :

2026-08-07

Un spectacle drôle et touchant célébrant les racines alsaciennes et les souvenirs familiaux. Sur inscription.

Quand il parle, son accent semble avoir disparu.

Enfin… pas complètement. Il refait parfois surface, malgré lui.

À travers des contes alsaciens mêlés à des souvenirs de famille, Julien Rambaud remonte le fil du passé le temps d’une soirée. Il nous entraîne dans une histoire familiale faite de rires, de plats généreux et de quelques jurons en alsacien… Après tout, attraper cet accent n’aurait peut-être pas été une si mauvaise chose.

Avec humour, autodérision et tendresse, ce spectacle explore un retour aux origines, en rendant un hommage sincère aux grands-parents et à la culture alsacienne. .

Moulin Hüttingue Oltingue 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 20 lemoulin@mailo.com

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English :

A funny and touching show celebrating Alsatian roots and family memories. Registration required.

L’événement Spectacle: Ne lui parlez pas Alsacien Oltingue a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme du Sundgau