Visite musée paysan Oltingue, Musée Paysan, Oltingue

Visite musée paysan Oltingue 19 et 20 septembre Musée Paysan Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Musée Paysan d’Oltingue se trouve dans une maison du XVIe siècle. Il a pour but d’évoquer le souvenir de la population rurale de la fin du XIXe et du début du XXe siècle.

Musée Paysan 10 Rue Principale, 68480 Oltingue, France Oltingue 68480 Haut-Rhin Grand Est 0389407924 http://musee.paysan.free.fr Souvenir d’une population rurale du Sundgau (Haut-Rhin) au XIXe et début du XXe siècles, ses activités, ses coutumes, ses traditions et sa foi. Dans la grande pièce du rez-de-chaussée, qui est chauffée par un « Kachelofen », diverses vitrines présentent des objets courants : lampes à huile et à pétrole, serrures, objets pieux, pièces d’habillement.

La cuisine et l’arrière-cuisine montrent les ustensiles et les outils nécessaires pour la préparation de la nourriture et pour laver le linge. Par ailleurs on trouve d’autres méthodes de chauffage, différents carreaux de faïence, des ustensiles divers pour la cuisine, une chambre à coucher typique, un mur en torchis brut et divers autres objets.

A l’extérieur les ateliers du forgeron, du charron et du sellier bourrelier, trois corps de métier présents dans presque tous les villages, terminent la visite.

Le Musée Paysan d’Oltingue se trouve dans une maison du XVI s. Il a pour but d’évoquer le souvenir de la population rurale de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Dans la grande pièce du qui est…

© Théophile Tschamber