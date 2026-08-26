Informations pratiques

Aulnay

Spectacle Nellie Oleson enflamme les années 80

Salle des fêtes Aulnay Charente-Maritime

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 20:30:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

Spectacle en duo d’Alison Arngrim et Patrick Loubatière.

Un retour dans les années 80, c’est toujours du bonheur.

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Salle des fêtes Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 76 17 32

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English :

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L’événement Spectacle Nellie Oleson enflamme les années 80 Aulnay a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge