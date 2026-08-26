AGENDA · Aulnay
Spectacle Nellie Oleson enflamme les années 80 Aulnay
vendredi 23 octobre 2026 · Aulnay
Informations pratiques
Aulnay
Spectacle Nellie Oleson enflamme les années 80
Salle des fêtes Aulnay Charente-Maritime
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 20:30:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-23
Spectacle en duo d’Alison Arngrim et Patrick Loubatière.
Un retour dans les années 80, c’est toujours du bonheur.
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Salle des fêtes Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 76 17 32
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L’événement Spectacle Nellie Oleson enflamme les années 80 Aulnay a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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