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AGENDA · Aulnay

Spectacle Nellie Oleson enflamme les années 80 Aulnay

vendredi 23 octobre 2026 · Aulnay

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
17470 Aulnay
Département
Charente-Maritime
Tarif
25 25 25

Aulnay

Spectacle Nellie Oleson enflamme les années 80

Salle des fêtes Aulnay Charente-Maritime

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 20:30:00
fin : 2026-10-23

Date(s) :
2026-10-23

Spectacle en duo d’Alison Arngrim et Patrick Loubatière.
Un retour dans les années 80, c’est toujours du bonheur.
  .

Salle des fêtes Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 76 17 32 

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English :

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L’événement Spectacle Nellie Oleson enflamme les années 80 Aulnay a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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