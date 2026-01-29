Spectacle NJIM Théâtre Emile Loubet Montélimar

Spectacle NJIM

Théâtre Emile Loubet 1 place du Théâtre Montélimar Drôme

Tarif : 12 – 12 – 25 EUR

Date :

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06 21:30:00

Date(s) :

2026-03-06

Inspirée de faits réels, cette pièce retrace le parcours de Njim, entre passion pour le hip hop et quête d’adrénaline.

Danse acrobatique et musique live racontent une vie intense, mêlant ascension artistique et dérives.

.

Théâtre Emile Loubet 1 place du Théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 43 02 99 billetterie.spectacle@montelimar-agglo.fr

English :

Inspired by real-life events, this piece traces Njim?s journey from his passion for hip hop to his quest for adrenaline.

Acrobatic dance and live music tell the story of an intense life, mixing artistic ascent and drift.

L’événement Spectacle NJIM Montélimar a été mis à jour le 2026-01-29 par Montélimar Tourisme Agglomération