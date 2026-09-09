Spectacle nocturne jusqu’à la lune Sélestat
dimanche 22 novembre 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Spectacle nocturne jusqu’à la lune
Quai Albrecht Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-22 17:00:00
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-22
Spectacle nocturne poétique et féérique de la compagnie Scène en chantier
Dans le cadre du lancement des festivités de Noël, petis et grands sont invités à profiter du spectacle nocturne poétique et féérique Jusqu’à la lune de la compagnie Scène en chantier. 0 .
Quai Albrecht Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 75 culture@ville-selestat.fr
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English :
A poetic and magical evening performance by the Scène en chantier theater company
L’événement Spectacle nocturne jusqu’à la lune Sélestat a été mis à jour le 2026-09-02 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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