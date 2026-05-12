La Chapelle-Blanche-Saint-Martin

Spectacle nocturne Le Tour du Monde en 80 jours

La Chapelle-Blanche-Saint-Martin Indre-et-Loire

Tarif : 11 – 11 – EUR

11

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:00:00

fin : 2026-07-25 00:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-23

Suivez Phileas Fogg et Passepartout dans une aventure haletante autour du monde.

Obstacles et surprises rythment cette épopée captivante.

Parviendra-t-il à relever ce défi ? Venez le découvrir !

Spectacle à 22h30 et repas champêtre à 20h (sur réservation ).

Suivez Phileas Fogg et Passepartout dans une aventure haletante autour du monde.

Obstacles et surprises rythment cette épopée captivante.

Parviendra-t-il à relever ce défi ? Venez le découvrir !

Spectacle à 22h30 et repas champêtre à 20h (sur réservation ). 11 .

La Chapelle-Blanche-Saint-Martin 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 59 99 34 40 acivem@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Follow Phileas Fogg and Passepartout on a breathtaking adventure around the world.

Obstacles and surprises punctuate this captivating epic.

Will he rise to the challenge? Come and find out!

Show at 10:30pm and dinner at 8pm (booking required).

L’événement Spectacle nocturne Le Tour du Monde en 80 jours La Chapelle-Blanche-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-05-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire