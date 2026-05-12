Spectacle nocturne Le Tour du Monde en 80 jours La Chapelle-Blanche-Saint-Martin
Spectacle nocturne Le Tour du Monde en 80 jours La Chapelle-Blanche-Saint-Martin vendredi 17 juillet 2026.
La Chapelle-Blanche-Saint-Martin
Spectacle nocturne Le Tour du Monde en 80 jours
La Chapelle-Blanche-Saint-Martin Indre-et-Loire
Tarif : 11 – 11 – EUR
11
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:00:00
fin : 2026-07-25 00:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-23
Suivez Phileas Fogg et Passepartout dans une aventure haletante autour du monde.
Obstacles et surprises rythment cette épopée captivante.
Parviendra-t-il à relever ce défi ? Venez le découvrir !
Spectacle à 22h30 et repas champêtre à 20h (sur réservation ).
Suivez Phileas Fogg et Passepartout dans une aventure haletante autour du monde.
Obstacles et surprises rythment cette épopée captivante.
Parviendra-t-il à relever ce défi ? Venez le découvrir !
Spectacle à 22h30 et repas champêtre à 20h (sur réservation ). 11 .
La Chapelle-Blanche-Saint-Martin 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 59 99 34 40 acivem@hotmail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Follow Phileas Fogg and Passepartout on a breathtaking adventure around the world.
Obstacles and surprises punctuate this captivating epic.
Will he rise to the challenge? Come and find out!
Show at 10:30pm and dinner at 8pm (booking required).
L’événement Spectacle nocturne Le Tour du Monde en 80 jours La Chapelle-Blanche-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-05-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
À voir aussi à La Chapelle-Blanche-Saint-Martin (Indre-et-Loire)
- Moorea Festival La Chapelle-Blanche-Saint-Martin 5 juin 2026