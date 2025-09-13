Spectacle « Nous ou le paradoxe du hérisson » Théâtre Public de Montreuil Montreuil

Quand on dit le mot « famille », tout le monde pense d’abord à la sienne. Mais si aujourd’hui les modèles sont multiples et tous différents, quel est le point commun pour « faire famille » ? La metteuse en scène Muriel Imbach, déjà passée par le TPM avec Le Nom des choses et À l’envers, à l’endroit, s’emploie à répondre à cette question à travers une proposition ludique à hauteur d’enfant.

Formée à la philosophie, Muriel Imbach nourrit son travail par de nombreux ateliers menés dans le cadre scolaire, ce qui lui permet d’imaginer des spectacles s’adressant aux plus jeunes, ainsi qu’aux adultes qui les accompagnent, à propos des sujets aussi complexes que prégnants qui caractérisent notre époque. Avec cette nouvelle création, elle propose une réflexion joyeuse et inspirante autour de la famille dont elle nous invite à repenser les contours.

Sur scène, six personnages loufoques, sortes de poètes du futur, traversent cette exploration poétique : qu’est-ce qui détermine la famille ? Qu’est-ce qu’une famille élargie, choisie, de cœur ? Comment nommer les liens que nous tissons avec les membres de ces familles recomposées ? Et comment s’y prendre lorsqu’il s’agit d’accueillir une nouvelle personne ? Autant de questions passionnantes qui nous amènent à penser autrement le monde et les relations qui nous unissent.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

