Spectacle Octopus par le collectif Cheptel Aleïkoum Noves
vendredi 4 septembre 2026 · Noves
Informations pratiques
Noves
Spectacle Octopus par le collectif Cheptel Aleïkoum
Vendredi 4 septembre 2026 à partir de 19h.
Reporté en cas de mauvais temps. Place Jean Jaurès Noves Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 19:00:00
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-04
Spectacle Octopus Cirque et fanfare par le collectif Cheptel Aleïkoum
L’épopée d’une fanfare acrobatique et festive !
OctOpus n’est pas une fanfare comme les autres ici, on joue de la musique en même temps que l’on pédale, que l’on s’envole ou que l’on s’élève. Les instruments lancent le mouvement. Portés aériens, bascule coréenne, colonnes à trois, hula hoop ou vélo acrobatique suivent le même tempo que les cuivres, les voix et les percussions. Huit circassien·nes musicien·nes, adeptes de la performance de haut vol, mènent tambour battant un spectacle drôle, chaleureux et plein d’élan. Vous y croiserez les musiques populaires, enivrantes et cuivrées de Rémi Sciuto, portées par un vrai sens du collectif et du jeu partagé. Une fête à ne pas manquer, où musique et acrobaties se rencontrent pour nous faire vibrer ! .
Place Jean Jaurès Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Octopus Show: Circus and Marching Band by the Cheptel Ale%EFkoum Collective
L’événement Spectacle Octopus par le collectif Cheptel Aleïkoum Noves a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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