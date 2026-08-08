Course camarguaise de taureaux emboulés Avenue de la République Noves
dimanche 1 août 2027 · Avenue de la République · Noves
Informations pratiques
Noves
Course camarguaise de taureaux emboulés
Dimanche 1er août à partir de 16h30.
Ouverture guichet 15h00. Avenue de la République Arènes Francis Chaîne Paluds de Noves Noves Bouches-du-Rhône
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-08-01 16:30:00
fin : 2027-08-01
Date(s) :
2027-08-01
Course camarguaise de taureaux emboulés
Course camarguaise de taureaux emboulés Manade Fournier école taurine de St Rémy de Provence .
Avenue de la République Arènes Francis Chaîne Paluds de Noves Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 41 62 clubtaurinpalunais@gmail.com
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English :
Camargue race with bulls in barrels
L’événement Course camarguaise de taureaux emboulés Noves a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence