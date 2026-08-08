Course camarguaise de taureaux emboulés Avenue de la République Noves

dimanche 1 août 2027 · Avenue de la République · Noves

Informations pratiques

Noves

Course camarguaise de taureaux emboulés

Dimanche 1er août à partir de 16h30.

Ouverture guichet 15h00. Avenue de la République Arènes Francis Chaîne Paluds de Noves Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-08-01 16:30:00

fin : 2027-08-01

Date(s) :

2027-08-01

Course camarguaise de taureaux emboulés

Course camarguaise de taureaux emboulés Manade Fournier école taurine de St Rémy de Provence .

Avenue de la République Arènes Francis Chaîne Paluds de Noves Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 41 62 clubtaurinpalunais@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Camargue race with bulls in barrels

L’événement Course camarguaise de taureaux emboulés Noves a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence