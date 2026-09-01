Informations pratiques

Noves

Forum des Associations

Samedi 12 septembre 2026 de 9h à 14h. Place Jean Jaurès Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-12 14:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Forum des Associations, organisé par le Comité Sports et Vie Associative de la Mairie de Noves

**Forum des associations Noves & Les Paluds-de-Noves !



La rentrée approche… et c’est le moment idéal pour découvrir les nombreuses associations qui font vivre notre territoire !



Venez à la rencontre des associations sportives, culturelles, artistiques, de loisirs et bien plus encore, de Noves et des Paluds-de-Noves.



*Nouveau concept 2026 Viens tester mon asso !



Cette année, ne vous contentez plus de vous informer… venez essayer !



Les associations participantes vous proposent une ou deux séances d’essai gratuites en début de saison, sans engagement.



Au programme



Testez une nouvelle activité

Découvrez une discipline ou une passion

Échangez avec les bénévoles et les adhérents

Partagez un moment convivial

… Et trouvez peut-être votre prochaine activité !



Des démonstrations tout au long de la matinée pour vous faire découvrir les talents et les activités de nos associations.



*Foodtruck sur place pour se régaler !

*Jeux en bois gratuits pour les enfants pour profiter pleinement de ce moment en famille.



Un rendez-vous convivial, sportif, culturel et familial à ne pas manquer pour bien démarrer la rentrée !



Venez découvrir, échanger… et surtout, participer ! .

Place Jean Jaurès Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 43 00 accueil@noves.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Associations Forum, organized by the Sports and Community Life Committee of the Noves City Hall

L’événement Forum des Associations Noves a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence