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Programme Cinéma de l’Eden Rue du 19 mars 1962 Noves

vendredi 11 septembre 2026 · Rue du 19 mars 1962 · Noves

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Rue du 19 mars 1962
Adresse
Cinéma l'Eden
Ville
13550 Noves
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Noves

Programme Cinéma de l’Eden

Du vendredi 11 au dimanche 13 septembre 2026. Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-11

Programme Cinéma semaine du 11 au 13 Septembre
Vendredi 11 Septembre 20h30: Soudain (VOST)
Samedi 12 Septembre 18h00 Vaiana, la légende du bout du monde
Samedi 12 Septembre 20h30 La Bataille de Gaulle Partie 1 L’Âge de Fer
Dimanche 13 Septembre 18h00: De la Comédie Française   .

Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 43 00  accueil@noves.fr

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English :

Film schedule Week of February 30 to 01

L’événement Programme Cinéma de l’Eden Noves a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

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