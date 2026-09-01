Programme Cinéma de l’Eden Rue du 19 mars 1962 Noves

Informations pratiques

Noves

Programme Cinéma de l’Eden

Du vendredi 11 au dimanche 13 septembre 2026. Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-11

Programme Cinéma semaine du 11 au 13 Septembre

Vendredi 11 Septembre 20h30: Soudain (VOST)

Samedi 12 Septembre 18h00 Vaiana, la légende du bout du monde

Samedi 12 Septembre 20h30 La Bataille de Gaulle Partie 1 L’Âge de Fer

Dimanche 13 Septembre 18h00: De la Comédie Française .

Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 43 00 accueil@noves.fr

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English :

Film schedule Week of February 30 to 01

L’événement Programme Cinéma de l’Eden Noves a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence