Programme Cinéma de l’Eden Rue du 19 mars 1962 Noves
vendredi 11 septembre 2026 · Rue du 19 mars 1962 · Noves
Informations pratiques
Noves
Programme Cinéma de l’Eden
Du vendredi 11 au dimanche 13 septembre 2026. Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-11
Programme Cinéma semaine du 11 au 13 Septembre
Vendredi 11 Septembre 20h30: Soudain (VOST)
Samedi 12 Septembre 18h00 Vaiana, la légende du bout du monde
Samedi 12 Septembre 20h30 La Bataille de Gaulle Partie 1 L’Âge de Fer
Dimanche 13 Septembre 18h00: De la Comédie Française .
Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 43 00 accueil@noves.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Film schedule Week of February 30 to 01
L’événement Programme Cinéma de l’Eden Noves a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
À voir aussi à Noves (Bouches-du-Rhône)
- Expositions Entrez donc ! Noves 12 septembre 2026
- Forum des Associations Noves 12 septembre 2026
- Programme Cinéma de L’Eden Rue du 19 mars 1962 Noves 15 septembre 2026
- Programme Cinéma de L’Eden Rue du 19 mars 1962 Noves 23 septembre 2026
- Le Cabaret déjanté Pièce de Théâtre Rue du 19 mars 1962 Noves 2 octobre 2026