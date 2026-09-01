Programme Cinéma de L’Eden Rue du 19 mars 1962 Noves

Informations pratiques

Noves

Programme Cinéma de L’Eden

Du mardi 15 au dimanche 20 septembre 2026. Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-15

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-15

Programme Cinéma semaine du 15 au 20 Septembre

Mardi 15 Septembre 20h30 The Last Viking (VOST)

Vendredi 18 Septembre 20h30 Fjord (VOST)

Samedi 19 Septembre 18h00: La Pat’ Patrouille le film, mission Dino

Samedi 19 Septembre 20h30 La Bataille de Gaulle Partie 2 J’écris ton nom

Dimanche 20 Septembre 18h00 Les Gendarmes .

Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 43 00 accueil@noves.fr

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English :

Programme Cinema Week of February 13 to 15

L’événement Programme Cinéma de L’Eden Noves a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence