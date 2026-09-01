Programme Cinéma de L’Eden Rue du 19 mars 1962 Noves
mardi 15 septembre 2026 · Rue du 19 mars 1962 · Noves
Informations pratiques
Noves
Programme Cinéma de L’Eden
Du mardi 15 au dimanche 20 septembre 2026. Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-15
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-15
Programme Cinéma semaine du 15 au 20 Septembre
Mardi 15 Septembre 20h30 The Last Viking (VOST)
Vendredi 18 Septembre 20h30 Fjord (VOST)
Samedi 19 Septembre 18h00: La Pat’ Patrouille le film, mission Dino
Samedi 19 Septembre 20h30 La Bataille de Gaulle Partie 2 J’écris ton nom
Dimanche 20 Septembre 18h00 Les Gendarmes .
Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 43 00 accueil@noves.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Programme Cinema Week of February 13 to 15
L’événement Programme Cinéma de L’Eden Noves a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
À voir aussi à Noves (Bouches-du-Rhône)
- Programme Cinéma de l’Eden Rue du 19 mars 1962 Noves 11 septembre 2026
- Expositions Entrez donc ! Noves 12 septembre 2026
- Forum des Associations Noves 12 septembre 2026
- Programme Cinéma de L’Eden Rue du 19 mars 1962 Noves 23 septembre 2026
- Le Cabaret déjanté Pièce de Théâtre Rue du 19 mars 1962 Noves 2 octobre 2026