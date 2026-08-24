Le Cabaret déjanté Pièce de Théâtre Rue du 19 mars 1962 Noves

Informations pratiques

Noves

Le Cabaret déjanté Pièce de Théâtre

Vendredi 2 octobre 2026 à partir de 20h30. Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

La Compagnie de Théâtre Variations vous convie à une représentation de la pièce Le Cabaret déjanté de Jonathan Bénisty.

Inspiré de l’univers des Freak Show , le Cabaret Déjanté est une comédie loufoque, absurde et jubilatoire.

Venez suivre la Femme à Barbe, Monsieur Muscle, les jumeaux maléfiques, la voyante, Dieu et tous leurs acolytes, aussi originaux qu’attachants !

Ils animent une revue dans laquelle ils enchaînent à leur manière des saynètes du répertoire classique et contemporain.

On les retrouve ensuite en loge et dans leur réalité quotidienne, peut-être plus absurde encore que la revue…

Une ode à la tolérance et au vivre ensemble.



Entrée libre / dons au chapeau pour l’Association MANA .

Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 43 00

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English :

The Variations Theater Company invites you to a performance of Jonathan Bénisty’s play Le Cabaret déjanté.

L’événement Le Cabaret déjanté Pièce de Théâtre Noves a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence