Informations pratiques

Noves

Expositions Entrez donc !

Du samedi 12 au dimanche 13 septembre 2026 le samedi de 14h à 18h. Le dimanche de 10h à 18h. Paluds de Noves Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Expositions Entrez donc !

Racines des Nuages, collectif d’artistes de Noves, des Paluds et région, promeut l’art contemporain en milieu rural pour faire se rencontrer les créateurs de diverses expressions.



40 artistes exposent peintures, sculptures, photos, musique. Découvrez leurs ateliers. Exposition Voyage en Italie avec les œuvres d’artistes de Calcinaia. .

Paluds de Noves Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 85 36 26 63

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English :

Exhibitions: Come on in!

L’événement Expositions Entrez donc ! Noves a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence