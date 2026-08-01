Noves Fête de la Saint Baudile et de la Libération Noves

Informations pratiques

Noves

Noves Fête de la Saint Baudile et de la Libération

Du 27/08 au 03/09/2026 tous les jours.

Sous réserve de conditions météo favorables. Centre du village Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27

fin : 2026-09-03

Date(s) :

2026-08-27

Noves Fête de la Saint Baudile et de la Libération

Fête Votive de la Saint Baudile et de la Libération.

C’est une fête de village en l’honneur du Saint de la paroisse de Noves.

Des animations traditionnelles, des manèges, des jeux, de la bonne humeur.



Programme



*Jeudi 27 août:



19h30 Grande roussataïo, dans les rues du village, Ranch des Marais

Suivie du Before des commerçants et artisans, dans la cour de l’école



*Vendredi 28 août:



16h Ouverture de la fête foraine

Lâcher de truites dans la Malautière, Amicale des Pêcheurs Novais

17h Course camarguaise, Ligue PACA, organisée par le Club Taurin L’Encierro, aux arènes Régis Chauvet

18h Ouverture de l’exposition de peintures, organisée par La Clau, dans la salle des Expositions

18h30 Commémoration de la Libération de Noves, départ de la Mairie

Remise de la clé de la ville par Monsieur le Maire au Comité des Fêtes, suivie du pot de l’amitié

19h Loto en plein air, organisé par Le Temps des Loisirs, dans la cour de l’école

22h Encierro de nuit, Manade des Alpilles, animée par la Pena La Provençale, devant les cafés



*Samedi 29 août:



9h Déjeuner au pré, offert par Li Pitchoun’s, à Villargelle

11h Départ de l’abrivado longue, menée par la Manade Colombet, animée par la Pena Les Reboussiers

13h Moules / Frites, organisées par Le Temps des Loisirs, dans la cour de l’école

15h Concours de pêche enfants jusqu’à 14 ans, organisé par l’Amicale des Pêcheurs Novais, sur l’Avenue du 19 mars 1962

15h30 Concours de boules mixte 2 hommes / 1 femme, organisé par La Boule de Laure, au boulodrome, ouvert à tous

18h30 Défilé à l’ancienne et de tradition, groupe folklorique et présence des lanceurs de drapeaux Gruppo Storico di Montemurlo Italie, dans le centre du village

19h et 21h Bal avec l’orchestre Solaris



*Dimanche 30 août



10h30 Démonstration des lanceurs de drapeaux Gruppo Storico di Montemurlo Italie, autour de la fontaine

11h Festival d’abrivados, 5ème Souvenir Cyrille Allié, Manades Colombet et Du Levant

Suivi de la remise des Trophées aux manades, devant la fontaine, animée par la Pena Camargua

12h Animation musicale dans les bars (apéro déguisé)

13h Paëlla géante au feu de bois, organisée par l’Olympique Novais et ses vétérans, dans la cour de l’école (voir affiche spéciale)

16h30 Course camarguaise, 3ème Journée Souvenir Famille Chauvet, organisée par le Club Taurin L’Encierro, aux arènes Régis Chauvet (voir affiche spéciale)

19h30 Festival de bandidos, Manades Colombet et Du Levant

19h et 21h Bal avec l’orchestre Mephisto



*Lundi 31 août:



10h Déjeuner, offert aux enfants par le Comité des Fêtes, devant le Foyer des Jeunes

11h Abrivado de veaux et de poneys pour les enfants, Manade de Laudun

12h30 Animation musicale dans les cafés

13h Pastaciutta, organisée par le Club des Jumelages, avec animation italienne, dans la cour de l’école

15h30 Concours de boules par équipe de trois joueurs, organisé par La Boule de Laure, au boulodrome, ouvert à tous

15h30 Jeux Basques pour les enfants et initiation au tir à l’arc, sur l’Avenue du 19 mars 1962

16h Goûter, offert par le Comité des Fêtes aux personnes du 3ème âge, au Foyer Ambroise Croizat

19h et 21h Bal variété avec Marco Lena et ses danseuses, chanteur très apprécié par les membres de l’ES 13



*Mardi 1er septembre:



9h Déjeuner au pré, offert par la Confrérie de Saint-Eloi et le Club Taurin L’Encierro, au stade de Bonpas

11h30 Départ de l’abrivado longue, Manade Conti

12h Animation musicale dans les cafés

16h30 Course camarguaise, Finale du Trophée Famille Chauvet, organisée par le Club Taurin L’Encierro, aux arènes Régis Chauvet (voir affiche spéciale)

16h30 Goûter de la rentrée scolaire, offert aux enfants des écoles Jules Ferry et Saint-Joseph par le Comité des Fêtes, autour de la fontaine

19h30 Bandido, Manades Conti

19h et 21h Bal avec l’orchestre Almeras

22h Grand feu d’artifice, au stade du Moulin



*Mercredi 2 septembre:



11h Encierro, Manade des Alpilles, animée par la Pena Camargua

12h Animation dans les cafés, DJ et Pena

13h Grand aïoli, organisé par le Comité des Fêtes, dans la cour de l’école (voir affiche spéciale)

16h Vachettes piscine et veaux pour les enfants (bétail de la Manade des Alpilles)

Entrée générale 5€ (gratuit pour les moins de 12 ans)

19h30 Abrivado de clôture, Manade Colombet, participation du Temps des Loisirs, animée par la Pena Camargua

19h et 21h Bal de clôture avec l’orchestre Newzik



*Jeudi 3 septembre:



15h30 Concours de boules à la mêlée, organisé par La Boule de Laure , au boulodrome, ouvert à tous .

Centre du village Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 90 43 peillon.thierry-rene@gmail.com

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English :

Noves: Celebration of Saint Baudile and the Liberation

L’événement Noves Fête de la Saint Baudile et de la Libération Noves a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence