Programme Cinéma de L’Eden Rue du 19 mars 1962 Noves
mercredi 23 septembre 2026 · Rue du 19 mars 1962 · Noves
Informations pratiques
Noves
Programme Cinéma de L’Eden
Du mercredi 23 au dimanche 27 septembre 2026. Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-23
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-23
Programme Cinéma semaine du 23 au 27 Septembre
Mercredi 23 Septembre 18h00 La Chaleur
Samedi 26 Septembre 18h00 Des Minions et des monstres
Samedi 26 Septembre 20h30: Spider-Man Brand New Day
Dimanche 27 Septembre 18h00 Tombé du ciel .
Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 43 00 accueil@noves.fr
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English :
Film Program Week of February 20 to 22
L’événement Programme Cinéma de L’Eden Noves a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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