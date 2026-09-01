Programme Cinéma de L’Eden Rue du 19 mars 1962 Noves

Informations pratiques

Noves

Programme Cinéma de L’Eden

Du mercredi 23 au dimanche 27 septembre 2026. Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-23

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-23

Programme Cinéma semaine du 23 au 27 Septembre

Mercredi 23 Septembre 18h00 La Chaleur

Samedi 26 Septembre 18h00 Des Minions et des monstres

Samedi 26 Septembre 20h30: Spider-Man Brand New Day

Dimanche 27 Septembre 18h00 Tombé du ciel .

Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 43 00 accueil@noves.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Film Program Week of February 20 to 22

L’événement Programme Cinéma de L’Eden Noves a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence