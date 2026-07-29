Spectacle Odette et le fabuleux Docteur Campion Théâtre de Verdure Jardin Val Cocherel Dinan
vendredi 14 août 2026 · Théâtre de Verdure Jardin Val Cocherel · Dinan
Informations pratiques
Dinan
Spectacle Odette et le fabuleux Docteur Campion
Théâtre de Verdure Jardin Val Cocherel Promenade des Petits Fossés Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 15:00:00
fin : 2026-08-15 16:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Comédie Interactive
A partir du 25 juillet le Dr Campion s’installe à Dinan ! Après Un Traître au Château, la Compagnie Les Sonneurs du Soir est de retour avec sa nouvelle comédie interactive autour de la littérature Le Fabuleux Docteur Campion (et Odette !) .
Vous pensez que Dostoïevski est une étagère suédoise ? La Fontaine, une piscine municipale ? Molière, un fromage affiné ?
Alors osez Campion Pinpon et la littérature n’aura plus de secrets pour vous ! Une méthode spectaculaire pour des résultats visibles dès la première séance !
Voyez comme nos clients sont satisfaits Je m’appelle Odette, avant, j’étais comme vous inculturée ! Mais grâce à Campion Pinpon l’ambulance de la littérature, je suis guérie ! Adieu sueurs en librairie, crises d’angoisse au rayon bureautique, vomi face au dernier Goncourt, et bonjour culturation adorée !
Alors, êtes-vous prêts pour le séminaire qui changera votre vie ? Au programme diagnostic réaliste, exercices pratiques et participation obligatoire ! (oui, vous, là, au fond, ne faites pas semblant, on vous a repéré.)
Places limitées, succès fulgurant ne restez pas sur le trottoir de l’ignorance ! .
Théâtre de Verdure Jardin Val Cocherel Promenade des Petits Fossés Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Spectacle Odette et le fabuleux Docteur Campion Dinan a été mis à jour le 2026-07-25 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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