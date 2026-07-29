Spectacle Odette et le fabuleux Docteur Campion Théâtre de Verdure Jardin Val Cocherel Dinan

Informations pratiques

Dinan

Spectacle Odette et le fabuleux Docteur Campion

Théâtre de Verdure Jardin Val Cocherel Promenade des Petits Fossés Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 15:00:00

fin : 2026-08-22 16:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Comédie Interactive

A partir du 25 juillet le Dr Campion s’installe à Dinan ! Après Un Traître au Château, la Compagnie Les Sonneurs du Soir est de retour avec sa nouvelle comédie interactive autour de la littérature Le Fabuleux Docteur Campion (et Odette !) .

Vous pensez que Dostoïevski est une étagère suédoise ? La Fontaine, une piscine municipale ? Molière, un fromage affiné ?

​Alors osez Campion Pinpon et la littérature n’aura plus de secrets pour vous ! Une méthode spectaculaire pour des résultats visibles dès la première séance !

Voyez comme nos clients sont satisfaits Je m’appelle Odette, avant, j’étais comme vous inculturée ! Mais grâce à Campion Pinpon l’ambulance de la littérature, je suis guérie ! Adieu sueurs en librairie, crises d’angoisse au rayon bureautique, vomi face au dernier Goncourt, et bonjour culturation adorée !

Alors, êtes-vous prêts pour le séminaire qui changera votre vie ?​ Au programme diagnostic réaliste, exercices pratiques et participation obligatoire ! (oui, vous, là, au fond, ne faites pas semblant, on vous a repéré.)

Places limitées, succès fulgurant ne restez pas sur le trottoir de l’ignorance ! .

Théâtre de Verdure Jardin Val Cocherel Promenade des Petits Fossés Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne

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L’événement Spectacle Odette et le fabuleux Docteur Campion Dinan a été mis à jour le 2026-07-25 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme