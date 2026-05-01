Spectacle Olfactif « CocQuiKolis » Association Hahnemann Neuilly sur Seine
Spectacle Olfactif « CocQuiKolis » Association Hahnemann Neuilly sur Seine jeudi 21 mai 2026.
À travers un voyage sensoriel original, les
parfums réveillent les souvenirs, touchent l’intime et ouvrent l’imaginaire. Un
moment à la fois poétique, surprenant et profondément vivant.
Lieu : Neuilly-sur-Seine
(association Hahnemann)
Horaire : 20h
Accessible à partir de 8 ans
⚠️ Pas de billetterie en ligne
pour cette représentation.
Participation libre via une cagnotte solidaire pour soutenir la venue du
spectacle au Festival d’Avignon.
Une création de
Pauline Dumail – Cie Feel By Smell
Mise en scène : Audrey Lamarque
Réservation obligatoire
Imaginé par Pauline Dumail, passionnée par les mots et les
senteurs, «Paulinisatrice des messages des plantes», ce spectacle joue avec les
émotions et les souvenirs… par le nez. Les spectateurs sont invités à sentir et
ressentir en simultané du spectacle, des parfums, offerts pour l’occasion dans
un écrin de poésie et de musique.
Le jeudi 21 mai 2026 à 20h, venez vivre une expérience unique à Neuilly-sur-Seine : CocQuiKolis, un spectacle olfactif immersif qui mêle mots, émotions et senteurs.
Le jeudi 21 mai 2026
de 20h00 à 22h00
payant
Participation libre via une cagnotte solidaire pour soutenir la venue du spectacle au Festival d’Avignon cet été.
Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-21T23:00:00+02:00
fin : 2026-05-22T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-21T20:00:00+02:00_2026-05-21T22:00:00+02:00
Association Hahnemann 85 rue de Chezy 92200 Metro Anatole France ou Sablons – 10 à 15 minutes de marcheNeuilly sur Seine
https://paulinedumail.com/index.php/event/cocquikolis-a-neuilly-sur-seine/ +33625874930 feelbysmell@gmail.com https://www.facebook.com/huilesessentiellesetfleursdebach/ https://www.facebook.com/huilesessentiellesetfleursdebach/
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