À travers un voyage sensoriel original, les

parfums réveillent les souvenirs, touchent l’intime et ouvrent l’imaginaire. Un

moment à la fois poétique, surprenant et profondément vivant.

Lieu : Neuilly-sur-Seine

(association Hahnemann)

Horaire : 20h

Accessible à partir de 8 ans

⚠️ Pas de billetterie en ligne

pour cette représentation.

Participation libre via une cagnotte solidaire pour soutenir la venue du

spectacle au Festival d’Avignon.

Une création de

Pauline Dumail – Cie Feel By Smell

Mise en scène : Audrey Lamarque

Réservation obligatoire

Imaginé par Pauline Dumail, passionnée par les mots et les

senteurs, «Paulinisatrice des messages des plantes», ce spectacle joue avec les

émotions et les souvenirs… par le nez. Les spectateurs sont invités à sentir et

ressentir en simultané du spectacle, des parfums, offerts pour l’occasion dans

un écrin de poésie et de musique.

Le jeudi 21 mai 2026 à 20h, venez vivre une expérience unique à Neuilly-sur-Seine : CocQuiKolis, un spectacle olfactif immersif qui mêle mots, émotions et senteurs.

Le jeudi 21 mai 2026

de 20h00 à 22h00

payant

Participation libre via une cagnotte solidaire pour soutenir la venue du spectacle au Festival d’Avignon cet été.

Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-21T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-22T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-21T20:00:00+02:00_2026-05-21T22:00:00+02:00

Association Hahnemann 85 rue de Chezy 92200 Metro Anatole France ou Sablons – 10 à 15 minutes de marcheNeuilly sur Seine

https://paulinedumail.com/index.php/event/cocquikolis-a-neuilly-sur-seine/ +33625874930 feelbysmell@gmail.com https://www.facebook.com/huilesessentiellesetfleursdebach/ https://www.facebook.com/huilesessentiellesetfleursdebach/



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