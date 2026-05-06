Saint-Martial-le-Vieux

Spectacle Opérette Les lueurs de la Luzège

Saint-Martial-le-Vieux Creuse

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 20:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Opérette

Witold Gombrowicz

Agénor, dandy et noceur blasé, projette de “conquérir” Albertinette. Il met au point un stratagème, mais ça ne se passe pas comme prévu. Et résultat, Albertinette rêve de nudité. Le problème, c’est que le comte Agénor a honte, lui, de la nudité, il adore le vêtement ! Et le célèbre Flor en personne, maître universel et dictateur de la mode, arrive de Paris. Toutefois, Flor est incertain et craintif quelle mode décréter, quelle silhouette lancer si les Temps courent, insaisissables, décadents, sinistres, et que l’on ne sait pas en quel sens joue la pression de l’Histoire ?

Dans cette pièce musicale explosive inspirée de l’opéra-bouffe, les domestiques se révoltent, la mode vire au grotesque, et les personnages se débattent entre apparences, désirs et absurdité.

Sur réservation ou billetterie sur place .

Saint-Martial-le-Vieux 23100 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 40 05 94 laluzege@gmail.com

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English : Spectacle Opérette Les lueurs de la Luzège

L’événement Spectacle Opérette Les lueurs de la Luzège Saint-Martial-le-Vieux a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze