Spectacle : « OVTR (ON VA TOUT RENDRE) » Théâtre Public de Montreuil Montreuil

Spectacle : « OVTR (ON VA TOUT RENDRE) » Théâtre Public de Montreuil Montreuil mercredi 1 avril 2026.

Gaëlle Bourges a l’art de remettre les idées en place ! Dans un geste salvateur et politique, elle retrace le destin de l’une des six cariatides de l’Acropole d’Athènes, victime d’un vaste pillage orchestré par un aristocrate britannique au début du XIXe siècle.

C’est l’histoire d’un vol historique : l’enlèvement d’une cariatide soutenant le temple de l’Érechthéion à Athènes, aujourd’hui exposée au British Museum. Malgré les demandes répétées de la Grèce, le musée anglais continue de refuser catégoriquement de restituer la statue, réveillant régulièrement la discorde entre les deux pays. Sous le nom de code OVTR, la chorégraphe Gaëlle Bourges nous raconte cet incroyable rapt, et accompagnée de huit performeur·ses, donne vie à des figures antiques.

Dans une sorte de conférence où se mêlent récit du pillage et tubes anglais (des Beatles à Kate Bush en passant par les Sex Pistols, chantés en direct), procession des cariatides et danse « rébétiko » (Grèce oblige), OVTR ouvre notre regard sur une histoire qui entre en résonance avec toutes les collections spoliées et amassées dans les musées occidentaux.

Spectacle mis en scène par Gaëlle Bourges – Quartiers d’artistes #4

Du mercredi 01 avril 2026 au mardi 07 avril 2026 :

payant

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-01T02:00:00+02:00

fin : 2026-04-08T01:59:59+02:00

Date(s) :

Théâtre Public de Montreuil 10 place Jean-Jaurès 93100 Montreuil

https://theatrepublicmontreuil.com/ovtr-on-va-tout-rendre +33148704890 https://www.facebook.com/TheatrePublicMontreuil?locale=fr_FR https://www.facebook.com/TheatrePublicMontreuil?locale=fr_FR