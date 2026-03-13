Spectacle Panier de crabes au fond de la creuse Salle des fêtes Alligny-en-Morvan
Spectacle Panier de crabes au fond de la creuse Salle des fêtes Alligny-en-Morvan vendredi 17 avril 2026.
Spectacle Panier de crabes au fond de la creuse
Salle des fêtes Le bourg Alligny-en-Morvan Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 15:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19
La troupe de théâtre d’Alligny-en-Morvan vous présente La Comédie Panier de crabes au fond de la Creuse , une comédie de Guillaume Morraine, et une mise en scène par Bérangère Lafrate. .
Salle des fêtes Le bourg Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 45 05 31 18
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English : Spectacle Panier de crabes au fond de la creuse
L’événement Spectacle Panier de crabes au fond de la creuse Alligny-en-Morvan a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs