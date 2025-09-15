Spectacle Panique à la maison de retraite Niort

Spectacle Panique à la maison de retraite Niort dimanche 18 janvier 2026.

Spectacle Panique à la maison de retraite

202 Avenue Saint-Jean d’Angély Niort Deux-Sèvres

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

2026-01-18

Panique à bord ! Le personnel de jour a fini son service. Le personnel de nuit annonce qu’il ne viendra pas travailler ce soir. Les pensionnaires de la maison de retraite « Les Chrysanthèmes » se retrouvent seuls. Josette Janssen, ancienne concierge de l’Elysée, décide de prendre les choses en main pour le meilleur et pour le rire. Quiproquos et situations rocambolesques font de cette comédie un pur moment de plaisir où l’on rigole en famille. .

202 Avenue Saint-Jean d’Angély Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine ouragan.du.rire@gmail.com

