Spectacle participatif de Force basque Herri Kirolak Parc Mazon Biarritz

Biarritz

Spectacle participatif de Force basque Herri Kirolak

Parc Mazon Avenue du Maréchal Joffre Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 20:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Après démonstration et explication des différentes disciplines, ce sera à vous d’entrer en jeu et de tester certaines épreuves, encadrés par les athlètes de l’association. Dans une ambiance conviviale, teintée d’humour et de bonne humeur.

Tous les ingrédients sont réunis pour passer une bonne soirée en famille et en garder de bons souvenirs ! .

Parc Mazon Avenue du Maréchal Joffre Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 45 56 10 contact@euskaljokoak.com

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English : Spectacle participatif de Force basque Herri Kirolak

L’événement Spectacle participatif de Force basque Herri Kirolak Biarritz a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Biarritz