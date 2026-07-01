Spectacle : Patrimoine en scène à Latresne, Église Saint-Aubin, Latresne

Informations pratiques

Spectacle : Patrimoine en scène à Latresne Vendredi 18 septembre, 20h45 Église Saint-Aubin Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:45:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:45:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Les secrets de sainte Quitterie

Le réaménagement de la place de l’église est bien plus qu’un simple aménagement urbain : il permet de raviver un quartier, de résister à l’oubli et de réimaginer l’avenir de ce lieu.

Sainte Quitterie, elle, sait qu’elle résiste depuis longtemps déjà, face au temps qui passe et à l’oubli. Malgré les vicissitudes, elle a gardé toute sa mémoire.

Du haut de son socle, elle demeure le témoin discret des évolutions du quartier et des générations qui s’y sont succédé. Aujourd’hui, elle nous raconte ses secrets.

Église Saint-Aubin 2B Rte de Brun, 33360 Latresne, France Latresne 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Les Secrets de Ste Quitterie

©patrimoine en scène