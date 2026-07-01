Visite théâtralisée Les clés du temps Aérocampus Latresne
jeudi 23 juillet 2026 · Aérocampus · Latresne
Informations pratiques
Latresne
Visite théâtralisée Les clés du temps
Aérocampus 1 Rte de Cénac Latresne Gironde
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 17:30:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-04
Remontez le temps au cœur du château de Latresne ! Exceptionnellement ouvert au public, le château de Latresne vous invite à découvrir plus de sept siècles d’histoire lors d’une visite théâtralisée originale. Aux côtés d’un guide-conférencier, laissez-vous surprendre par un mystérieux personnage qui incarnera successivement les grandes figures ayant marqué les lieux captaux, marquis ou encore pionniers de l’aéronautique. Entre patrimoine, anecdotes et mise en scène, cette visite à deux voix vous fera voyager du Moyen Âge jusqu’à l’époque contemporaine, à la découverte d’un château aux multiples vies. Une expérience ludique et accessible à partager en famille ou entre amis. Réservation conseillée Places limitées. .
Aérocampus 1 Rte de Cénac Latresne 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 82 73 info@entredeuxmers.com
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English : Visite théâtralisée Les clés du temps
L’événement Visite théâtralisée Les clés du temps Latresne a été mis à jour le 2026-07-08 par OT de l’Entre-deux-Mers
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