Bannes

Spectacle Pauline, Roberte et Dalila en attendant

salle des fetes Bannes Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 15:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

À la suite d’une résidence de 5 jours, une contrebassiste, Pauline Dupuy, une danseuse, Roberte Léger et une chanteuse Dalila Khatir présenteront un travail mêlant leurs pratiques et leur expérience de l'attente, lors d'une après-midi conviviale dans le village

Verre de l'amitié offert

À la suite d’une résidence de 5 jours, une contrebassiste, Pauline Dupuy, une danseuse, Roberte Léger et une chanteuse Dalila Khatir présenteront un travail mêlant leurs pratiques et leur expérience de l'attente, lors d'une après-midi conviviale dans le village

Verre de l'amitié offert

.

salle des fetes Bannes 46400 Lot Occitanie +33 6 80 07 13 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Following a 5-day residency, double bassist Pauline Dupuy, dancer Roberte Léger and singer Dalila Khatir will present a work combining their practices and their experience of waiting, during a convivial afternoon in the village

Verre de l'amitié offert

L’événement Spectacle Pauline, Roberte et Dalila en attendant Bannes a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne