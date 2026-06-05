Spectacle Pauline, Roberte et Dalila en attendant Bannes
Spectacle Pauline, Roberte et Dalila en attendant Bannes dimanche 9 août 2026.
Bannes
Spectacle Pauline, Roberte et Dalila en attendant
salle des fetes Bannes Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 15:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
À la suite d’une résidence de 5 jours, une contrebassiste, Pauline Dupuy, une danseuse, Roberte Léger et une chanteuse Dalila Khatir présenteront un travail mêlant leurs pratiques et leur expérience de l'attente, lors d'une après-midi conviviale dans le village
Verre de l'amitié offert
À la suite d’une résidence de 5 jours, une contrebassiste, Pauline Dupuy, une danseuse, Roberte Léger et une chanteuse Dalila Khatir présenteront un travail mêlant leurs pratiques et leur expérience de l'attente, lors d'une après-midi conviviale dans le village
Verre de l'amitié offert
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salle des fetes Bannes 46400 Lot Occitanie +33 6 80 07 13 74
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English :
Following a 5-day residency, double bassist Pauline Dupuy, dancer Roberte Léger and singer Dalila Khatir will present a work combining their practices and their experience of waiting, during a convivial afternoon in the village
Verre de l'amitié offert
L’événement Spectacle Pauline, Roberte et Dalila en attendant Bannes a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne
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