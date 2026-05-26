Magalas

SPECTACLE PAUSE CAFE EN CHANSONS

14 Avenue Capitaine Bonnet Magalas Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Spectacle organisé par l’association PAUSE CAFE EN CHANSONS

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14 Avenue Capitaine Bonnet Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 7 82 20 15 75 monique.zelindre@free.fr

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English :

Show organized by the association PAUSE CAFE EN CHANSONS

L’événement SPECTACLE PAUSE CAFE EN CHANSONS Magalas a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OT AVANT-MONTS