SPECTACLE PAUSE CAFE EN CHANSONS Magalas
SPECTACLE PAUSE CAFE EN CHANSONS Magalas samedi 6 juin 2026.
Magalas
SPECTACLE PAUSE CAFE EN CHANSONS
14 Avenue Capitaine Bonnet Magalas Hérault
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Spectacle organisé par l’association PAUSE CAFE EN CHANSONS
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14 Avenue Capitaine Bonnet Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 7 82 20 15 75 monique.zelindre@free.fr
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English :
Show organized by the association PAUSE CAFE EN CHANSONS
L’événement SPECTACLE PAUSE CAFE EN CHANSONS Magalas a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OT AVANT-MONTS
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