Spectacle Philippe Caveriviere Le Touquet-Paris-Plage
Spectacle Philippe Caveriviere Le Touquet-Paris-Plage vendredi 30 octobre 2026.
Le Touquet-Paris-Plage
Spectacle Philippe Caveriviere
Palais des Congrès Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-30
PHILIPPE CAVERIVIERE
TU CROIS QUE C’EST UNE BONNE IDÉE ?
NOUVEAU SPECTACLE
Avec un humour qui navigue entre le rire et l’émotion, Caverivière démontre qu’on peut rire de tout, même des choses les plus douloureuses. Il propose un spectacle superficiel par profondeur , une façon de transformer l’absence en matière à rire. Ce seul-en-scène vous fera découvrir que l’humour est souvent le meilleur moyen de guérir. .
Palais des Congrès Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com
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English :
L’événement Spectacle Philippe Caveriviere Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2025-11-25 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage
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