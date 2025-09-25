Spectacle Philippe Manoeuvre avenue de Skibbereen Penmarch

Spectacle Philippe Manoeuvre

avenue de Skibbereen Salle Cap Caval Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 20:30:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Philippe Manoeuvre, figure emblématique du journalisme musical et passionné de rock, montera pour la première fois sur scène !​ Un spectacle qui captera l’essence d’une époque (révolue) à travers le regard, gouailleur et tendre, d’un éternel enfant (du rock). De la musique, de la nostalgie mais jamais poussiéreuse, de l’émotion. De l’humeur, de l’humour, de l’imprévu. Du rock

Spectacle proposé par l’association GOD SAVE THE KOUIGN .

avenue de Skibbereen Salle Cap Caval Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 60 19

English :

L’événement Spectacle Philippe Manoeuvre Penmarch a été mis à jour le 2025-12-03 par OT Destination Pays Bigouden