Spectacle Pinceaux, stylos, photos Parking de l’église Chariez

Informations pratiques

Chariez

Spectacle Pinceaux, stylos, photos

Parking de l’église 1 Ruelle de Chouvrelot Chariez Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Spectacle Pinceaux, stylos, photos . De Vesoul à Jérusalem sur les pas de Jean-Léon Gérôme . Spectacle familial de plein air inspiré des voyages du peintre. .

Parking de l’église 1 Ruelle de Chouvrelot Chariez 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 55 11 95 theatreenvie@gmail.com

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English :

L’événement Spectacle Pinceaux, stylos, photos Chariez a été mis à jour le 2026-07-04 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL