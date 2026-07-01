Spectacle Pinceaux, stylos, photos Parking de l’église Chariez
samedi 25 juillet 2026 · Parking de l'église · Chariez
Informations pratiques
Chariez
Spectacle Pinceaux, stylos, photos
Parking de l’église 1 Ruelle de Chouvrelot Chariez Haute-Saône
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Spectacle Pinceaux, stylos, photos . De Vesoul à Jérusalem sur les pas de Jean-Léon Gérôme . Spectacle familial de plein air inspiré des voyages du peintre. .
Parking de l’église 1 Ruelle de Chouvrelot Chariez 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 55 11 95 theatreenvie@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Spectacle Pinceaux, stylos, photos Chariez a été mis à jour le 2026-07-04 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL