Les musiciens et musiciennes de l’Orchestre à l’honneur !

Renaud Madore nous invite à un grand voyage à travers l’esprit concertant, des Lumières jusqu’à la fin du XIXe siècle.

Le programme explore cet art subtil de la conversation entre solistes et orchestre, révélant autant les contrastes que les affinités entre époques classique et postromantique. L’échange virtuose entre l’Orchestre de l’Opéra national de Nancy-Lorraine et l’instrument soliste, qu’il soit de la famille des cordes ou des vents, illustre cet esprit d’élégance qui joue sur l’expressivité du discours. Les protagonistes s’unissent et rivalisent de finesse, entre jeux de miroir et chant mélodique. Le romantisme poussera cet héritage vers un lyrisme tourmenté, où le soliste, porté par la densité orchestrale, atteint une intensité dramatique inouïe.Tout public

Orchestra musicians in the spotlight!

Renaud Madore invites us on a journey through the spirit of concert music, from the Enlightenment to the end of the 19th century.

The program explores the subtle art of conversation between soloists and orchestra, revealing the contrasts and affinities between the classical and post-Romantic eras. The virtuoso exchange between the Orchestre de l?Opéra national de Nancy-Lorraine and the solo instrument, be it string or wind, illustrates this spirit of elegance that plays on the expressivity of the discourse. The protagonists unite and compete with finesse, between mirror games and melodic singing. Romanticism will push this legacy towards a tormented lyricism, where the soloist, carried by the orchestral density, reaches an unheard-of dramatic intensity.

