Informations pratiques

Saint-Quentin-sur-Indrois

Spectacle Plein Patin

Champ de Foire Saint-Quentin-sur-Indrois Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:30:00

fin : 2026-10-10 22:30:00

Date(s) :

2026-10-10

Plein Patin c’est un trio énergique dédié à la danse porté par un son vivant et généreux. Un violon qui mène la danse, une cornemuse de caractère, un banjo qui rythme et colore, et des voix qui rassemblent et racontent.

Plein Patin c’est un trio énergique dédié à la danse porté par un son vivant et généreux.

Leur répertoire s’inspire des territoires qui longent et suivent la Loire, de ses paysages changeants à ses traditions musicales riches et contrastées.

Un violon qui mène la danse, une cornemuse de caractère, un banjo qui rythme et colore, et des voix qui rassemblent et racontent. Plein Patin c’est une musique à la fois enracinée et résolument actuelle.

Leurs arrangements incisifs, leurs pulsations assumées et leur complicité font naître un bal vibrant, chaleureux et profondément vivant.

Versus V Prod Pierre Blavette (cornemuses, whistles, chant, stomp box), Elise Kusmeruck (violon, podorythmie, chant lead), Vincent Sirote (banjo, banjitar, chant, stomp box). 15 .

Champ de Foire Saint-Quentin-sur-Indrois 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 22 26 nacelculture@gmail.com

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English :

Plein Patin is an energetic trio dedicated to dance, driven by a lively and rich sound. A violin that leads the dance, a distinctive bagpipe, a banjo that sets the rhythm and adds color, and voices that bring people together and tell stories.

L’événement Spectacle Plein Patin Saint-Quentin-sur-Indrois a été mis à jour le 2026-08-17 par Loches Touraine Châteaux de la Loire