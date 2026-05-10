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Spectacle Plouha

Spectacle Plouha vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : 7 Kérégal

Ville : 22580 Plouha

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Tarif :

Plouha

Spectacle

7 Kérégal Plouha Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Organisé par l’association Nature Canards Culture, spectacle N’être par la Compagnie des choses humaines . A partir de 10 ans. Réservation sur HelloAsso.   .

7 Kérégal Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 84 84 76 74 

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English :

L’événement Spectacle Plouha a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme Falaises d’Armor

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