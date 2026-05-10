Plouha

Spectacle

7 Kérégal Plouha Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Organisé par l’association Nature Canards Culture, spectacle N’être par la Compagnie des choses humaines . A partir de 10 ans. Réservation sur HelloAsso. .

7 Kérégal Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 84 84 76 74

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English :

L’événement Spectacle Plouha a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme Falaises d’Armor