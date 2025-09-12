Spectacle: « Poésie et musique, le mariage intime » LOURDES Lourdes

Spectacle: « Poésie et musique, le mariage intime »

LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-01 17:00:00

fin : 2026-02-01

2026-02-01

POÉSIE ET MUSIQUE LE MARIAGE INTIME

une matinée au fil des Lieder de Schubert et Brahms

En composant Le Roi des aulnes (Erlkönig) sur un poème de Goethe, le jeune Schubert de 17 ans ouvre une œuvre vocale où poésie et musique se fondent dans une même émotion. Premier d’une longue série de plus de 600 Lieder, le musicien invente un théâtre de l’intime le sentiment brut s’invite à chaque note et chaque partition devient confidence. Au chef-d’œuvre fulgurant, d’une intensité dramatique rare, Brahms, plus secret, lui répond en demi-teintes, avec des souvenirs tendres, des songes d’enfance et soupirs d’amour idéalisés.

La voix profonde d’Adrien Fournaison et l’intensité du jeu d’Anne Le Bozec, dévoilent ces joyaux du romantisme allemand, dans une traversée émouvante entre mots et musique.

Tout public.

Durée 1h.

Tarifs de 6 à 12€.

Informations et réservations aux coordonnées ci-dessous.

LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 54 57

English :

POETRY AND MUSIC: AN INTIMATE MARRIAGE

a morning of Lieder by Schubert and Brahms

By composing The Alder King (Erlkönig) to a poem by Goethe, the 17-year-old Schubert opened a vocal work in which poetry and music merge in the same emotion. The first in a long series of more than 600 Lieder, the musician invented a theater of the intimate: raw feeling is invited into every note, and every score becomes confidence. Brahms, more secretive, responds to the dazzling masterpiece of rare dramatic intensity with half-tones of tender memories, childhood dreams and idealized sighs of love.

Adrien Fournaison?s deep voice and Anne Le Bozec?s intense playing reveal these gems of German Romanticism, in a moving journey between words and music.

All audiences.

Duration 1h.

Prices from 6 to 12?

For information and reservations, please contact us below.

German :

POESIE UND MUSIK: DIE INNIGE EHE

eine Matinee mit Liedern von Schubert und Brahms

Als der 17-jährige Schubert den Erlkönig auf ein Gedicht von Goethe komponierte, eröffnete er ein Vokalwerk, in dem Poesie und Musik zu einer einzigen Emotion verschmelzen. Als erstes einer langen Reihe von über 600 Liedern erfindet der Musiker ein Theater des Intimen: Das rohe Gefühl dringt in jede Note ein und jede Partitur wird zur Vertraulichkeit. Auf das fulminante Meisterwerk mit seiner seltenen dramatischen Intensität antwortet der geheimnisvollere Brahms mit Halbtonschritten, zärtlichen Erinnerungen, Kindheitsträumen und idealisierten Liebesseufzern.

Die tiefe Stimme von Adrien Fournaison und das intensive Spiel von Anne Le Bozec enthüllen diese Juwelen der deutschen Romantik in einer bewegenden Reise zwischen Wort und Musik.

Für alle Zuschauer.

Dauer: 1 Stunde.

Preise von 6 bis 12?

Informationen und Reservierungen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

POESIA E MUSICA: UN MATRIMONIO INTIMO

una mattinata di lieder di Schubert e Brahms

Componendo Il re ontano (Erlkönig) su una poesia di Goethe, il diciassettenne Schubert inaugurò un’opera vocale in cui poesia e musica si fondevano nella stessa emozione. Primo di una lunga serie di oltre 600 Lieder, il musicista inventò un teatro dell’intimo: l’emozione cruda è presente in ogni nota e ogni partitura diventa una confidenza. Brahms, più riservato, risponde allo sfolgorante capolavoro di rara intensità drammatica con mezzi toni di teneri ricordi, sogni d’infanzia e sospiri d’amore idealizzati.

La voce profonda di Adrien Fournaison e l’intensa interpretazione di Anne Le Bozec rivelano queste gemme del romanticismo tedesco in un viaggio emozionante tra parole e musica.

Per tutti i pubblici.

Durata: 1 ora.

Prezzi da 6 a 12 euro.

Informazioni e prenotazioni ai recapiti indicati di seguito.

Espanol :

POESÍA Y MÚSICA: UN MATRIMONIO ÍNTIMO

una mañana de Lieder de Schubert y Brahms

Al componer El rey de los alisos (Erlkönig) sobre un poema de Goethe, Schubert, de 17 años, inaugura una obra vocal en la que poesía y música se funden en una misma emoción. El primero de una larga serie de más de 600 Lieder, el músico inventó un teatro de lo íntimo: la emoción descarnada es invitada en cada nota y cada partitura se convierte en confidencia. Brahms, más reservado, responde a la deslumbrante obra maestra de rara intensidad dramática con medios tonos de tiernos recuerdos, sueños de infancia y suspiros de amor idealizados.

La profunda voz de Adrien Fournaison y la intensa interpretación de Anne Le Bozec desvelan estas joyas del Romanticismo alemán en un conmovedor viaje entre la letra y la música.

Para todos los públicos.

Duración: 1 hora.

Precios de 6 a 12 euros.

Información y reservas en los datos de contacto indicados más abajo.

