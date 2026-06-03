Spectacle poétique et musicale Entre femmes, force et liberté Salle polyvalente Biars-sur-Cère

Biars-sur-Cère

Spectacle poétique et musicale Entre femmes, force et liberté

Salle polyvalente Rue des Écoles Biars-sur-Cère Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Dans le cadre du week-end culturel de l'association Jer'art, lectures de poèmes de et par Sandrine Mage et textes de la grande littérature française, illustrés de chansons interprétées par Magalie Pagès

Dans le cadre du week-end culturel de l'association Jer'art, lectures de poèmes de et par Sandrine Mage et textes de la grande littérature française, illustrés de chansons interprétées par Magalie Pagès. Interaction avec le public, surprises

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Salle polyvalente Rue des Écoles Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie +33 6 75 60 37 10

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English :

As part of the Jer'art association’s cultural weekend, readings of poems by and about Sandrine Mage and texts from great French literature, illustrated with songs performed by Magalie Pagès

L’événement Spectacle poétique et musicale Entre femmes, force et liberté Biars-sur-Cère a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Vallée de la Dordogne