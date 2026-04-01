Lys

Spectacle poétique musicale Le forgeron des vers

16 Chemin du Bourg Lys Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

LA PASSEM EN VALLEE D’OSSAU VOUS PROPOSE

Concert des enfants de la calandreta de Lys

Bal avec les accordéonistes de Lys et le groupe Monacas

Buvette et restauration sur place .

16 Chemin du Bourg Lys 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 35 71 68

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English : Spectacle poétique musicale Le forgeron des vers

L’événement Spectacle poétique musicale Le forgeron des vers Lys a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées