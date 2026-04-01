Spectacle poétique musicale Le forgeron des vers Lys
Spectacle poétique musicale Le forgeron des vers Lys vendredi 10 avril 2026.
Lys
Spectacle poétique musicale Le forgeron des vers
16 Chemin du Bourg Lys Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 20:30:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
LA PASSEM EN VALLEE D’OSSAU VOUS PROPOSE
Concert des enfants de la calandreta de Lys
Bal avec les accordéonistes de Lys et le groupe Monacas
Buvette et restauration sur place .
16 Chemin du Bourg Lys 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 35 71 68
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English : Spectacle poétique musicale Le forgeron des vers
L’événement Spectacle poétique musicale Le forgeron des vers Lys a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées