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Spectacle poétique musicale Le forgeron des vers Lys

Spectacle poétique musicale Le forgeron des vers Lys

Spectacle poétique musicale Le forgeron des vers Lys vendredi 10 avril 2026.

Adresse : 16 Chemin du Bourg

Ville : 64260 Lys

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-10T20:30:00

Fin : 2026-04-10T

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Lys

Spectacle poétique musicale Le forgeron des vers

16 Chemin du Bourg Lys Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 20:30:00
fin : 2026-04-10

Date(s) :
2026-04-10

LA PASSEM EN VALLEE D’OSSAU VOUS PROPOSE
Concert des enfants de la calandreta de Lys
Bal avec les accordéonistes de Lys et le groupe Monacas
Buvette et restauration sur place   .

16 Chemin du Bourg Lys 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 35 71 68 

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English : Spectacle poétique musicale Le forgeron des vers

L’événement Spectacle poétique musicale Le forgeron des vers Lys a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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