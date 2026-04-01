Lys

Spectacle poétique musicale Le forgeron des vers

16 Chemin du Bourg Lys Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

LA PASSEM EN VALLEE D’OSSAU VOUS PROPOSE

Jean Lasserre, dit Lop d’Estrem Le forgeron des vers

Poète béarnais né à Capbis, Jean Lasserre (1919-1944), dit Lop d’Estrém, fut une voix prometteuse de la poésie gasconne, fauchée tragiquement à la Libération.

À travers un spectacle mêlant chants et poésie, Jean-Albert Trouilhet fait revivre ce jeune auteur inspiré, proche de grands noms comme Simin Palay et Miquèu de Camelat. Ses textes, retrouvés par miracle, révèlent un talent rare, sensible et profondément humain.

Accompagné par Los Esbagats d’Asson, des chanteurs d’En Daban et Jean-Louis Mondot, ce moment artistique rend hommage à un << forgeron des vers >> dont l’œuvre, marquée par la paix et l’amour, résonne encore aujourd’hui. .

16 Chemin du Bourg Lys 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 35 71 68

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English : Spectacle poétique musicale Le forgeron des vers

L’événement Spectacle poétique musicale Le forgeron des vers Lys a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées