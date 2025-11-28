Bazas

Spectacle Polycontes Le roi des corbeaux par la Cie Libre

17, esplanade Saint Sauveur Bazas Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 11:00:00

fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Après une semaine en résidence à la médiathèque municipale de Bazas, Le Polyèdre, laissez-vous transporter par la Cie Libre dans un univers où les frontières s’effacent.

Porté par le dialogue entre une conteuse et un musicien, ce spectacle nous plonge dans un temps oublié, celui où le monde invisible effleurait celui des hommes.

Une épopée sonore et narrative pour réapprendre à voir au-delà des apparences et redécouvrir la magie cachée du monde.

Tout public, dès 7 ans. .

17, esplanade Saint Sauveur Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 12 46 polyedre@ville-bazas.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Polycontes Le roi des corbeaux par la Cie Libre

L’événement Spectacle Polycontes Le roi des corbeaux par la Cie Libre Bazas a été mis à jour le 2026-04-11 par La Gironde du Sud