Spectacle Polycontes Le roi des corbeaux par la Cie Libre Bazas
Spectacle Polycontes Le roi des corbeaux par la Cie Libre Bazas samedi 23 mai 2026.
Bazas
Spectacle Polycontes Le roi des corbeaux par la Cie Libre
17, esplanade Saint Sauveur Bazas Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 11:00:00
fin : 2026-05-23 12:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Après une semaine en résidence à la médiathèque municipale de Bazas, Le Polyèdre, laissez-vous transporter par la Cie Libre dans un univers où les frontières s’effacent.
Porté par le dialogue entre une conteuse et un musicien, ce spectacle nous plonge dans un temps oublié, celui où le monde invisible effleurait celui des hommes.
Une épopée sonore et narrative pour réapprendre à voir au-delà des apparences et redécouvrir la magie cachée du monde.
Tout public, dès 7 ans. .
17, esplanade Saint Sauveur Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 12 46 polyedre@ville-bazas.fr
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English : Spectacle Polycontes Le roi des corbeaux par la Cie Libre
L’événement Spectacle Polycontes Le roi des corbeaux par la Cie Libre Bazas a été mis à jour le 2026-04-11 par La Gironde du Sud
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