Les danses srilankaises par Jyotsna Liyanaratne Le Polyèdre Bazas

Bazas

Les danses srilankaises par Jyotsna Liyanaratne

Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 19:00:00

fin : 2026-05-19 20:30:00

Date(s) :

2026-05-19

Avril-mai 2024, après 20 ans sans avoir mis les pieds dans le pays d’origine de son père, Jyotsna Liyanaratne réalise un voyage à Sri Lanka et amorce un travail de recherche sur les danses rituelles et traditionnelles du pays.

Septembre 2025, elle s’inscrit en master 1 Danse à l’Université de Paris 8 dans l’objectif d’aller jusqu’à la thèse avec comme thématique de recherche la place des femmes dans les danses rituelles et traditionnelles de Sri Lanka.

Mai 2026, Jyotsna vous propose un temps de rencontre au Polyèdre pour découvrir l’univers de ces danses srilankaises et vous présenter une première étape de travail de sa recherche.

Tout public, dès 7 ans.

Le Lundi 8 mai, au cinéma Vog, UniPop sur l’Inde et le nationalisme avec la projection du film Santosh de Sandhya Suri. .

Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Les danses srilankaises par Jyotsna Liyanaratne

L’événement Les danses srilankaises par Jyotsna Liyanaratne Bazas a été mis à jour le 2026-04-30 par La Gironde du Sud