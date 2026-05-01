Salon du livre Bazas
Salon du livre Bazas samedi 30 mai 2026.
Bazas
Salon du livre
Salle Gérard Bonnac Bazas Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Le Rotary Club de Bazas Lande de Gascogne organise le samedi 30 mai un Salon du Livre !
Tout au long de la journée, une vingtaine d’auteurs seront présents pour rencontrer le public, échanger et proposer des séances de dédicaces.
Romans, histoire, jeunesse, sciences, … une grande diversité d’univers sera présentée.
Une première édition placée sous le parrainage d’Hubert Guicheney auteur d’un ouvrage de référence sur l’histoire de la fête des boeufs gras de Bazas.
Ce salon se veut avant tout un moment simple et convivial, une autre manière de faire vivre la culture sur notre territoire et de créer du lien autour du livre. .
Salle Gérard Bonnac Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine rotarybazas@gmail.com
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English : Salon du livre
L’événement Salon du livre Bazas a été mis à jour le 2026-05-20 par La Gironde du Sud
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