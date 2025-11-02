Mosaïque de Noël avec Marie-Christine à la Recyclerie La recyclerie du Bazadais Bazas

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La recyclerie du Bazadais 12 Chemin de Barraou Bazas Gironde

Déco Mosaïque de Noël avec Christine ! J’apprends la mosaïque dans un esprit des fêtes de Noël.

Tous publics, à partir de 14 ans (les mineurs doivent être accompagnés)   .

La recyclerie du Bazadais 12 Chemin de Barraou Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 9 53 48 86 19 

