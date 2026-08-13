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Spectacle Pontx Pailazoa Amatxi École publique Ascain

dimanche 20 décembre 2026 · École publique · Ascain

Spectacle Pontx Pailazoa Amatxi École publique Ascain

Informations pratiques

Début
dimanche 20 décembre 2026
Fin
dimanche 20 décembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
École publique
Adresse
168 Rue Burdin Bidea
Ville
64310 Ascain
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Ascain

Spectacle Pontx Pailazoa Amatxi

École publique 168 Rue Burdin Bidea Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-20 11:00:00
fin : 2026-12-20 12:00:00

Date(s) :
2026-12-20

Dans le cadre du programme Ibilki, la commune d’Ascain organise un spectacle du célèbre clown local Pontx Pailazoa. Il donnera son spectacle Amatxi aux enfants, en langue basque.   .

École publique 168 Rue Burdin Bidea Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 84 

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English : Spectacle Pontx Pailazoa Amatxi

L’événement Spectacle Pontx Pailazoa Amatxi Ascain a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Pays Basque

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