Spectacle Pontx Pailazoa Amatxi École publique Ascain
dimanche 20 décembre 2026 · École publique · Ascain
Informations pratiques
Ascain
Spectacle Pontx Pailazoa Amatxi
École publique 168 Rue Burdin Bidea Ascain Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-20 11:00:00
fin : 2026-12-20 12:00:00
Date(s) :
2026-12-20
Dans le cadre du programme Ibilki, la commune d’Ascain organise un spectacle du célèbre clown local Pontx Pailazoa. Il donnera son spectacle Amatxi aux enfants, en langue basque. .
École publique 168 Rue Burdin Bidea Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 84
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English : Spectacle Pontx Pailazoa Amatxi
L’événement Spectacle Pontx Pailazoa Amatxi Ascain a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Pays Basque
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