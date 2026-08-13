Spectacle Pontx Pailazoa Amatxi École publique Ascain

Informations pratiques

Ascain

Spectacle Pontx Pailazoa Amatxi

École publique 168 Rue Burdin Bidea Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-20 11:00:00

fin : 2026-12-20 12:00:00

Date(s) :

2026-12-20

Dans le cadre du programme Ibilki, la commune d’Ascain organise un spectacle du célèbre clown local Pontx Pailazoa. Il donnera son spectacle Amatxi aux enfants, en langue basque. .

École publique 168 Rue Burdin Bidea Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 84

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English : Spectacle Pontx Pailazoa Amatxi

L’événement Spectacle Pontx Pailazoa Amatxi Ascain a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Pays Basque