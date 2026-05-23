Spectacle pour jeune public Le Petit Prince- Ferme Culturelle du Bessin ESQUAY-SUR-SEULLES Creully sur Seulles
mercredi 5 août 2026 · ESQUAY-SUR-SEULLES · Creully sur Seulles
Informations pratiques
Creully sur Seulles
Spectacle pour jeune public Le Petit Prince- Ferme Culturelle du Bessin
ESQUAY-SUR-SEULLES 39 Chemin de Varembert Creully sur Seulles Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 15:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Venez (re)découvrir le chef-d’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry. Une histoire tendre et philosophique, dédiée aux enfants, ainsi qu’à toutes les grandes personnes qui ont un jour été des enfants.
Venez (re)découvrir le chef-d’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry. Une histoire tendre et philosophique, dédiée aux enfants, ainsi qu’à toutes les grandes personnes qui ont un jour été des enfants. .
ESQUAY-SUR-SEULLES 39 Chemin de Varembert Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie +33 2 31 21 05 62 fcb@varembert.com
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English : Spectacle pour jeune public Le Petit Prince- Ferme Culturelle du Bessin
Come and (re)discover Antoine de Saint-Exupéry’s masterpiece. A tender and philosophical story, dedicated to children, as well as to all the ‘grown-ups’ who were once children themselves.
L’événement Spectacle pour jeune public Le Petit Prince- Ferme Culturelle du Bessin Creully sur Seulles a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Gold Beach
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