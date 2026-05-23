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AGENDA · Creully sur Seulles

Spectacle pour jeune public Le Petit Prince- Ferme Culturelle du Bessin ESQUAY-SUR-SEULLES Creully sur Seulles

mercredi 5 août 2026 · ESQUAY-SUR-SEULLES · Creully sur Seulles

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
ESQUAY-SUR-SEULLES
Adresse
39 Chemin de Varembert
Ville
14480 Creully sur Seulles
Département
Calvados
Tarif

Creully sur Seulles

Spectacle pour jeune public Le Petit Prince- Ferme Culturelle du Bessin

ESQUAY-SUR-SEULLES 39 Chemin de Varembert Creully sur Seulles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 15:00:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Venez (re)découvrir le chef-d’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry. Une histoire tendre et philosophique, dédiée aux enfants, ainsi qu’à toutes les grandes personnes qui ont un jour été des enfants.
Venez (re)découvrir le chef-d’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry. Une histoire tendre et philosophique, dédiée aux enfants, ainsi qu’à toutes les grandes personnes qui ont un jour été des enfants.   .

ESQUAY-SUR-SEULLES 39 Chemin de Varembert Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie +33 2 31 21 05 62  fcb@varembert.com

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English : Spectacle pour jeune public Le Petit Prince- Ferme Culturelle du Bessin

Come and (re)discover Antoine de Saint-Exupéry’s masterpiece. A tender and philosophical story, dedicated to children, as well as to all the ‘grown-ups’ who were once children themselves.

L’événement Spectacle pour jeune public Le Petit Prince- Ferme Culturelle du Bessin Creully sur Seulles a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Gold Beach

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