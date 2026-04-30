Visite jeu Deviens chevalier ! Château de Creully Creully sur Seulles
Visite jeu Deviens chevalier ! Château de Creully Creully sur Seulles jeudi 16 juillet 2026.
Creully sur Seulles
Visite jeu Deviens chevalier !
Château de Creully 30 Place Edmond Paillaud Creully sur Seulles Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 11:00:00
fin : 2026-07-16 11:40:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30
Auprès du Seigneur Hamon Têtenlair, les enfants découvrent par le jeu la longue et difficile formation des jeunes pages qui aspirent à être chevaliers … et ainsi à être adoubés !
3 à 6 ans Réservation conseillée
Auprès du Seigneur Hamon Têtenlair, les enfants découvrent par le jeu la longue et difficile formation des jeunes pages qui aspirent à être chevaliers … et ainsi à être adoubés !
3 à 6 ans Réservation conseillée .
Château de Creully 30 Place Edmond Paillaud Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie +33 6 84 29 07 16 chateau-musee@creully-sur-seulles.fr
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English : Visite jeu Deviens chevalier !
Working with Lord Hamon Têtenlair, the children playfully discover the long and difficult training of young pages who aspire to be knights … and thus to be knighted!
3 to 6 years Booking recommended
L’événement Visite jeu Deviens chevalier ! Creully sur Seulles a été mis à jour le 2026-04-30 par Calvados Attractivité
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