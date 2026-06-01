Bédarieux

SPECTACLE POUR OU CONTRABASSE

1 avenue abbé tarroux Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Le Festival Jazz en Grand Orb organisé par l’association Jazz’Orb se déroulera du 19 juin au 5 juillet 2026

Tout le monde reconnait une contre- basse dans la rue, c’est l’instrument qui fait boum boumboum… . Mais encore ? Pierre Boussaguet contrebassiste virtuose vous emmène à la découverte de cet imposant instrument à cordes dans un spectacle ludique et éducatif

Réservation au 07 82 48 67 54

Le Festival Jazz en Grand Orb organisé par l’association Jazz’Orb se déroulera du 19 juin au 5 juillet 2026

Tout le monde reconnait une contre- basse dans la rue, c’est l’instrument qui fait boum boumboum… . Mais en- core ? Pierre Boussaguet contrebassiste virtuose vous emmène à la découverte de cet imposant instrument à cordes dans un spectacle ludique et éducatif en passant du classique au jazz et au rock, de Bach à Ellington ou Legrand.

Il a collaboré avec Lalo Schifrin et été le bassiste de Michel Legrand pendant 10 ans. Un spectacle inédit à découvrir absolument !

Réservation au 07 82 48 67 54

Entrée libre. .

1 avenue abbé tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 7 82 48 67 54

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English :

The Jazz en Grand Orb Festival organized by the Jazz’Orb association will take place from June 19 to July 5, 2026

Everyone recognizes a double bass in the street: it’s the instrument that goes boom-boom-boom . But what else? Pierre Boussaguet, virtuoso double bass player, takes you on a journey of discovery of this imposing stringed instrument in a fun and educational show

To book, call 07 82 48 67 54

L’événement SPECTACLE POUR OU CONTRABASSE Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB