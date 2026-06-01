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SPECTACLE POUR OU CONTRABASSE Bédarieux

SPECTACLE POUR OU CONTRABASSE Bédarieux jeudi 25 juin 2026.

Adresse : 1 avenue abbé tarroux

Ville : 34600 Bédarieux

Département : Hérault

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Tarif :

Bédarieux

SPECTACLE POUR OU CONTRABASSE

1 avenue abbé tarroux Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-06-25

Date(s) :
2026-06-25

Le Festival Jazz en Grand Orb organisé par l’association Jazz’Orb se déroulera du 19 juin au 5 juillet 2026
Tout le monde reconnait une contre- basse dans la rue, c’est l’instrument qui fait boum boumboum… . Mais encore ? Pierre Boussaguet contrebassiste virtuose vous emmène à la découverte de cet imposant instrument à cordes dans un spectacle ludique et éducatif
Réservation au 07 82 48 67 54
Le Festival Jazz en Grand Orb organisé par l’association Jazz’Orb se déroulera du 19 juin au 5 juillet 2026
Tout le monde reconnait une contre- basse dans la rue, c’est l’instrument qui fait boum boumboum… . Mais en- core ? Pierre Boussaguet contrebassiste virtuose vous emmène à la découverte de cet imposant instrument à cordes dans un spectacle ludique et éducatif en passant du classique au jazz et au rock, de Bach à Ellington ou Legrand.
Il a collaboré avec Lalo Schifrin et été le bassiste de Michel Legrand pendant 10 ans. Un spectacle inédit à découvrir absolument !
Réservation au 07 82 48 67 54
Entrée libre.   .

1 avenue abbé tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 7 82 48 67 54 

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English :

The Jazz en Grand Orb Festival organized by the Jazz’Orb association will take place from June 19 to July 5, 2026
Everyone recognizes a double bass in the street: it’s the instrument that goes boom-boom-boom . But what else? Pierre Boussaguet, virtuoso double bass player, takes you on a journey of discovery of this imposing stringed instrument in a fun and educational show
To book, call 07 82 48 67 54

L’événement SPECTACLE POUR OU CONTRABASSE Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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