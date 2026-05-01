Spectacle PYEBWA théâtre d’ombres et d’images animées Salle Le Reflet Tresses
Spectacle PYEBWA théâtre d’ombres et d’images animées Salle Le Reflet Tresses samedi 23 mai 2026.
Tresses
Spectacle PYEBWA théâtre d’ombres et d’images animées
Salle Le Reflet 19 Avenue des Écoles Tresses Gironde
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:30:00
fin : 2026-05-23 11:00:00
Date(s) :
2026-05-23
PYÉBWA est une expérience immersive et sensorielle pour les tout-petits (à partir d’1 an), au cœur d’un univers poétique inspiré de la forêt souterraine. Scénographie douce, sons enveloppants, ombres et projections animent ce refuge vivant où les enfants explorent, ressentent et découvrent les merveilles invisibles du monde naturel. Avec la complicité de l’artiste muraliste et plasticienne SOIA, il sera proposé au petit public d’être acteur de cette rencontrer avec le vivant à travers différents tableaux visuels et rencontres sensorielles. C’est une nouvelle création de la compagnie Bachi-bouzouk Production. .
Salle Le Reflet 19 Avenue des Écoles Tresses 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 34 04 24 culture@tresses.org
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English :
L’événement Spectacle PYEBWA théâtre d’ombres et d’images animées Tresses a été mis à jour le 2026-05-12 par OT de l’Entre-deux-Mers
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