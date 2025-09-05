Spectacle Quand la ville se lève Le Théâtre Bar-le-Duc

Spectacle Quand la ville se lève

Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc Meuse

Début : Jeudi Jeudi 2026-01-22 20:30:00

fin : 2026-01-22 22:15:00

2026-01-22

Cie La chair du monde / théâtre / dès 12 ans

Cristiana, architecte-paysagiste de renom, est confrontée à un dilemme un nouveau projet urbain menace de faire disparaître des terres agricoles cultivées depuis des générations. Une autre histoire refait alors surface, celle de sa mère qui, des années plus tôt, s’était battue pour ne pas quitter son appartement promis à la démolition. Cette pièce met en lumière ces choix collectifs qui façonnent nos villes et nos vies avec en explorant les

relations plus ou moins visibles entre nos environnements et nos trajectoires personnelles.

Une pièce troublante entre documentaire et fiction, entre souvenir et avenir, qui fait entendre les voix de celles et ceux qu’on n’a pas écoutés.Tout public

Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47 billetterie@acb-scenenationale.org

English :

Cie La chair du monde / theater / age 12 and up

Cristiana, a renowned landscape architect, is faced with a dilemma: a new urban project threatens to wipe out farmland that has been cultivated for generations. Then another story resurfaces, that of her mother, who years earlier had fought not to leave her apartment threatened with demolition. This piece sheds light on the collective choices that shape our cities and our lives along with them by exploring the more or less visible

relationships between our environments and our personal trajectories.

An unsettling piece between documentary and fiction, between memory and the future, that lets us hear the voices of those we haven?t listened to.

German :

Cie La chair du monde / Theater / ab 12 Jahren

Die renommierte Landschaftsarchitektin Cristiana steckt in einem Dilemma: Ein neues Stadtentwicklungsprojekt droht, seit Generationen bewirtschaftetes Ackerland zu zerstören. Eine andere Geschichte taucht auf: die ihrer Mutter, die vor Jahren darum kämpfte, ihre zum Abriss vorgesehene Wohnung nicht verlassen zu müssen. Das Stück beleuchtet die kollektiven Entscheidungen, die unsere Städte und damit auch unser Leben prägen, und erforscht dabei die

mehr oder weniger sichtbaren Beziehungen zwischen unseren Umgebungen und unseren persönlichen Lebenswegen.

Ein beunruhigendes Stück zwischen Dokumentation und Fiktion, zwischen Erinnerung und Zukunft, das die Stimmen derer hörbar macht, denen man nicht zugehört hat.

Italiano :

Cie La chair du monde / teatro / dai 12 anni in su

Cristiana, rinomato architetto paesaggista, si trova di fronte a un dilemma: un nuovo progetto urbanistico minaccia di cancellare terreni agricoli coltivati da generazioni. Poi riemerge un’altra storia, quella di sua madre che, anni prima, ha lottato per non lasciare il suo appartamento, che rischiava di essere demolito. Questo lavoro fa luce sulle scelte collettive che plasmano le nostre città e con esse le nostre vite esplorando le relazioni più o meno visibili tra i nostri ambienti e le nostre vite

relazioni tra i nostri ambienti e le nostre vite personali.

Un’opera inquietante che si muove su una linea sottile tra documentario e finzione, tra memoria e futuro, dando voce a coloro che non sono stati ascoltati.

Espanol :

Cie La chair du monde / teatro / a partir de 12 años

Cristiana, reputada arquitecta paisajista, se enfrenta a un dilema: un nuevo proyecto urbanístico amenaza con acabar con tierras de cultivo cultivadas durante generaciones. Entonces resurge otra historia, la de su madre que, años atrás, luchó por no abandonar su piso, amenazado de demolición. Esta pieza arroja luz sobre las decisiones colectivas que dan forma a nuestras ciudades -y a nuestras vidas junto con ellas- explorando las relaciones más o menos visibles entre nuestros entornos y nuestras vidas

relaciones entre nuestros entornos y nuestras vidas.

Una obra inquietante que transita por una fina línea entre el documental y la ficción, entre la memoria y el futuro, dando voz a los que no han sido escuchados.

