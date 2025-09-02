Spectacle : Quand on dort on n’a pas faim Université Sorbonne Nouvelle – Campus Nation Paris
Spectacle : Quand on dort on n’a pas faim Université Sorbonne Nouvelle – Campus Nation Paris jeudi 9 avril 2026.
Une histoire en noir et blanc pour un conte queer réinventé.
«
Le point de départ de ce seul en scène, ce sont deux années de prépa
littéraire au Lycée Henri IV. Le projet part d’un constat qui m’a été
révélé au cours de ces deux années de prépa : j’ai grandi et rêvé en
blanc. De Catherine Deneuve à Lady Gaga ou encore Raiponce : tout le
monde était blanc et hétéro alors que j’étais noir et gay. » – Anthony
Martine
Ce spectacle qui prend la forme d’un conte médiéval afro
queer entend mener une réflexion sur les effets, les répercussions,
l’aliénation d’être noir et queer et d’avoir passé son enfance et son
adolescence à rêver des rêves pas faits pour soi.
Auteur, metteur en scène et interprète : Anthony Martine
Costumes et jeu : Mérèndys Martine
Assistant à la mise en scène : Fabien Chapeira
Dramaturge : Léo Landon Barret
Création musicale et musique live : Louise Bsx
Création vidéo : Maël Kadjan
Création lumière : Jérome Baudouin
Scénographie et accessoires : Shehrazad Dermé
Anthony
Martine est artiste associé du Théâtre 13. Le projet est accompagné en
production par le Festival Jerk Off et fait partie du dispositif
Puissance 4. Il est également soutenu par la Maison des Métallos et le
Festival Actoral.
Spectacle Quand on dort on n’a pas faim – Anthony Martine
Le jeudi 09 avril 2026
de 18h00 à 19h30
gratuit Public jeunes et adultes.
Université Sorbonne Nouvelle – Campus Nation 8 avenue de Saint-Mandé 75012 Théâtre de la Sorbonne NouvelleParis
https://www.sorbonne-nouvelle.fr/saison-culturelle-2024-2025-854115.kjsp billetterie-service-culturel@sorbonne-nouvelle.fr