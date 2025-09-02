Spectacle : Quand on dort on n’a pas faim Université Sorbonne Nouvelle – Campus Nation Paris

Une histoire en noir et blanc pour un conte queer réinventé.

«

Le point de départ de ce seul en scène, ce sont deux années de prépa

littéraire au Lycée Henri IV. Le projet part d’un constat qui m’a été

révélé au cours de ces deux années de prépa : j’ai grandi et rêvé en

blanc. De Catherine Deneuve à Lady Gaga ou encore Raiponce : tout le

monde était blanc et hétéro alors que j’étais noir et gay. » – Anthony

Martine

Ce spectacle qui prend la forme d’un conte médiéval afro

queer entend mener une réflexion sur les effets, les répercussions,

l’aliénation d’être noir et queer et d’avoir passé son enfance et son

adolescence à rêver des rêves pas faits pour soi.

Auteur, metteur en scène et interprète : Anthony Martine

Costumes et jeu : Mérèndys Martine

Assistant à la mise en scène : Fabien Chapeira

Dramaturge : Léo Landon Barret

Création musicale et musique live : Louise Bsx

Création vidéo : Maël Kadjan

Création lumière : Jérome Baudouin

Scénographie et accessoires : Shehrazad Dermé

Anthony

Martine est artiste associé du Théâtre 13. Le projet est accompagné en

production par le Festival Jerk Off et fait partie du dispositif

Puissance 4. Il est également soutenu par la Maison des Métallos et le

Festival Actoral.

Le jeudi 09 avril 2026

de 18h00 à 19h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Université Sorbonne Nouvelle – Campus Nation 8 avenue de Saint-Mandé 75012 Théâtre de la Sorbonne NouvelleParis

https://www.sorbonne-nouvelle.fr/saison-culturelle-2024-2025-854115.kjsp billetterie-service-culturel@sorbonne-nouvelle.fr